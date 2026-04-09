$!Semana Internacional de la Moto prende motores en Mazatlán

MAZATLÁN._ En medio de un ambiente festivo y el rugir de los motores de fondo, tuvo lugar la ceremonia de inauguración de la Semana Internacional de la Moto 2026, uno de los eventos más emblemáticos del puerto y con gran proyección turística a nivel nacional e internacional. Con esta ceremonia, se marcó el inicio formal de esta tradicional concentración biker, la cual año con año convierte a Mazatlán en punto de encuentro para miles de motociclistas provenientes de distintos estados del país, así como del extranjero, consolidándose como un motor importante para la economía local.







El acto protocolario contó con la presencia de Jesús Tirado, organizador de la Semana de la Moto, el cual estuvo acompañado por Alejandro Higuera Osuna, subsecretario de la Industria de Reuniones en la Secretaría de Turismo de Sinaloa; y Francisca de los Ángeles Cázares, presidenta de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán . Además, estuvieron presentes José Ramón Manguart, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas; y Fernando Arballo Quintero, Oficial Mayor de Mazatlán, quien acudió en representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Como parte de la ceremonia inaugural, se realizó el tradicional corte de listón, acto simbólico que dio paso al arranque oficial de las actividades programadas, entre las cuales destacan espectáculos de acrobacias, conciertos, paseos rurales y el tradicional desfile, entre otras más. Posteriormente, autoridades e invitados especiales llevaron a cabo un recorrido por la Plaza de la Moto, donde se instalaron stands comerciales, áreas de exhibición, espacios de entretenimiento y zonas de convivencia para los asistentes.









Durante este recorrido, se pudo observar la presencia de expositores relacionados con el motociclismo, venta de accesorios, gastronomía, así como diversas propuestas dirigidas al público en general, lo que refleja la amplitud del evento y su carácter incluyente. El recorrido concluyó en el escenario principal, donde se desarrollarán presentaciones musicales, espectáculos en vivo y diversas actividades que forman parte del programa de esta edición 2026, diseñado para ofrecer entretenimiento tanto a los participantes como a las familias y turistas que visitan el puerto.