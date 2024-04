Shocker , ex luchador conocido por su mote de ‘1000% guapo’, dio sus palabras tras haber ingresado a la clínica de rehabilitación Baja del Sol, la cual pertenece a Julio César Chávez .

Chávez, desde que ocurrieron los hechos en Oaxaca, puso a disposición su clínica para apoyar al 1000% guapo a recuperarse de las adicciones que ha sufrido.

Los excesos del luchador ya preocupaban a sus fans; el último de sus escándalos fue el pasado 3 de abril, cuando fue detenido por la policía en Oaxaca por daños en propiedad ajena.

Un día después de aquel disturbio, el Gran Campeón Mexicano subió un video a sus redes sociales en el que le ofrecía ayuda al gladiador en su clínica Baja del Sol.

El tratamiento que está recibiendo la ex figura del Consejo Mundial de Lucha Libre y Triple A no tendrá ningún costo, así lo dio a conocer el ex boxeador.

(Con información de mediotiempo)