Luego de estar al frente por 24 años del combinado mexicano, el profesor Chava González Arreola no formó parte de la comitiva que se movió de Mazatlán a Monterrey cuando la Federación determinó el cambio, por lo que hoy, después de no clasificar a los Juegos Olímpicos, el entrenador da su punto de vista sobre lo que se tiene que hacer para mejorar las formas y poder aspirar más adelante a estar en Los Ángeles 2028.

MAZATLÁN._ Para nadie fue novedad enterarse que México no tuvo ningún representante en la disciplina de voleibol de playa en los Juegos Olímpicos París 2024 , un fracaso que se fraguó por algunas decisiones de la Federación Mexicana de Voleibol en años pasados, tales como el cambio de sede y entrenador, pues cabe recordar que el multi reconocido Salvador González no participó en este proceso .

“Se dice que cuando tenemos gente talentosa hay que traer entrenadores que tengan pasión, ya que si el entrenador no tiene pasión por lo que está haciendo, es muy difícil que se concuerde algo para unos Juegos Olímpicos. Creo que antes de dar un paso para el siguiente proyecto, ellos deben analizar detalladamente porque como se dijo, fue una gran inversión en dinero que se hizo para que al final no consiguieran ni dejaran algo para el siguiente proyecto”.

“Siento que se tiene que analizar cuando se planifica algo; en cualquier planificación te exige un análisis de lo que pasó en el ciclo pasado, entonces, tiene que haber mucha conciencia sobre analizar el qué pasó. No se trata de traer jugadores que tengan talento, el talento se trabaja y el talento es un proceso de tiempo que se tiene que mejorar, pero se debe buscar que ese talento sea empático con el proyecto, que sea su sueño, que lo que va a hacer y lo que se va a conseguir sea para México, no para el jugador; además de que la Federación debe ver que la estructura que se mostró este año estuvo mal y dejó mucho qué desear”, señaló Chava.

No regresaría Chava a grandes competencias

González también comentó que si le ofrecieran la oportunidad de volver a hacerse cargo de las secciones nacionales en un nuevo proyecto rumbo 2028, aceptaría sólo si fuera en cuestión de formación, ya que añade que no está interesado en regresar a competiciones grandes como Juegos Panamericanos o Centroamericanos, pues son instancias muy estresantes por las que no quiere pasar de nuevo.

“Ahorita tengo gente de procesos, yo lo que sí podría trabajar es un proceso profesional, llevar equipos y conducirlos al Tour Mundial, que es el proceso donde se clasifica, pero ya no es mucho de mi interés ir a Juegos Centroamericanos o Panamericanos, te estresa mucho. Mientras que acá me comprometo con el jugador, no me voy a comprometer con una Federación que a veces no entiende lo que necesitan darte, mientras que el jugador sí.

“Yo pienso que si ellos hubieran dejado todo igual, hoy habría equipos que hubieran podido clasificar, pero no se dio esa chance y ese es el punto que se tiene que analizar le guste o no le guste al que esté al frente de la Federación”, sentenció el entrenador.

Actualmente, Salvador González se enfoca en cuestiones de formación mientras trabaja con los deportistas de la zona para forjar talento para Juegos Nacionales Conade, donde ha obtenido grandes resultados con múltiples medallas para Mazatlán, otros municipios y por supuesto para Sinaloa.