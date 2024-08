MAZATLÁN._ Para Radamés Hernández, entrenador del boxeador mazatleco Marco Verde, ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, siempre hay jóvenes con posibilidad de convertirse en medallistas olímpicos.

“Siempre hay muchachos con perspectiva, pero el trabajo y el tiempo, ese lo va decir porque hemos tenido siempre buenos atletas, y tengo que decir algo que es increíble, pero necesitamos entender la situación, he tenido muchachos que viven por Lomas del Ébano y de repente me dicen ‘Profe, ya no voy a poder venir a entrenar porque me es difícil pagar un camión en la mañana y un camión en la tarde’”, comentó el entrenador de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Es increíble la situación económica, uno dijera un camión cuánto puede generar, pues no, yo como padre de familia ya lo veo, tengo tres hijos y me imagino que ellos han de tener dos o tres hermanos y a veces eso hace que perdamos la posibilidad de tener un buen atleta”.