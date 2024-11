MAZATLÁN._ El tenista André Tostado dobló 6-3 y 6-1 a Emilio López , en la categoría Singles C de la segunda jornada de la Copa de Tenis Amstel Ultra El Cid Open 2024 , cuya sede es la cancha de la Casa Club del Cid .

Singles C

Singles D

Julio Collantes comenzó con el pie derecho su participación en Singles D, al derrotar 8-3 a Jorge Eduardo Huerta.

Participan en el torneo las categorías Dobles A-B varonil, Singles C, Dobles C varonil, Dobles C varonil, Singles y Dobles D varonil.

Los infantiles también ven acción en 10 años con saque, 12 y 14 años en las ramas varonil y femenil. Hay Mini Tenis en los niveles 7-8 y 9-10 años sin saque.