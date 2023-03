LA PAZ, Baja California Sur._ La delegación sinaloense de karate se agenció once lugares para la última etapa de los Nacionales Conade 2023 , al finalizar la eliminatoria Macro Regional que se desarrolló en esta península.

En la modalidad de kumite, los que se ganaron un lugar en la etapa nacional son: Monserrat Ramírez de Culiacán, Ángel Ponce de Mazatlán, Said Armenta de Culiacán y Ojana Naomi Montoya de Culiacán.

En la kata individual los clasificados fueron Hecmar Bojórquez de Angostura en la categoría, en Katas por equipos Mayores femenil clasificaron Ximena Ríos, Rergina Alba y Jazmín Terrazas, las tres de Culiacán. En tanto en la rama varonil, avanzaron Said Armenta, Leonardo Ochoa y Joshua Sánchez, todos de Culiacán.

Completan la lista los mazatlecos Idalia Karina Nieto, Hiroto Yoshi, Javier Yoshi, Marco Parra y Emiliano Jacobo de Culiacán.

La deportista, Ojana Montoya, habló sobre su sentir al lograr el boleto a la etapa nacional.

“Me siento muy bien,no creí que podía llegar a tanto al final, al iniciar me sentí un poco insegura, pero al ver que podía ganar el combate, me sentí más motivada para llegar a ese lugar. Me apoyaron mis senseis y toda la gente que estaban alrededor de mi”, externó la joven de Culiacán.