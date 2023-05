CULIACÁN._ Box Fit Valle Alto celebrará el Primer Torneo “Boxeo Real” este 27 y 28 de mayo, por lo que se afinan detalles para este certamen y donde se espera la participación de muchos peleadores en una competencia organizada por Héctor Murillo.

Se contará con la participación de autoridades municipales, pero también de personas que se han sumado al proyecto en beneficio de todos los niños y jóvenes boxeadores.

“Afortunadamente, con los peleadores que tengo y pelean a gran nivel, mucha gente se ha acercado a apoyarme, amigos de años que han puesto su granito de arena, al doctor Iván Aguilar que me ha apoyado mucho, al igual que Celular Total, G Conceptos, Informática Express, Granja Acuícola ‘La Dolfina’, afortunadamente se acerca la gente que cree en el proyecto y ve cómo trabajamos, la filosofía que tratamos de implementar en mis peleadores, eso me ha ayudado y abierto muchas puertas con personas del mundo empresarial en Culiacán”, señaló Murillo.

De igual forma, aprovecha para invitar a toda la comunidad boxística para que se dé cita en este torneo.

“A toda la afición del boxeo, los invitamos a Valle Alto el 27 y 28 de Mayo, vamos a tener un gran torneo y esperamos una jornada nutrida, calculo entre 30 y 40 peleas el primer día, depende de la participación de los gimnasios, esperen buenas peleas porque ahorita los culichis traen buen nivel, no son improvisados y todos los que entran a los torneos tienen lona recorrida, muchas veces están más interesantes estas peleas que las que ven en las grandes carteleras”, apuntó el conocido “Tori”.

Por último, Héctor platicó sobre la filosofía de trabajo que maneja y cómo ha servido para formar a mejores personas para la sociedad.

“No nada más en el boxeo, también en la vida, siempre he dicho que si hubiera hecho caso o me hubieran constantemente repetido ciertas cosas que de grande uno se apropia de ellas, a lo mejor hubiera logrado muchas más cosas de las que estoy logrando o lo hubiera hecho en una etapa más temprana.

“Platico mucho con ellos que hay tres cosas que no debemos descuidar nunca, una es nuestro cuerpo, otra es la mente y la tercera que nos va a durar toda la vida, es este planeta, trato de crearles una cultura ecológica, el que crea que puede venir aquí a entrenar gratis, pues no lo es, a lo mejor no cuesta dinero, pero sí trabajo, hay que contribuir con lo que nosotros damos y esperamos una retribución que es esa”, finalizó.