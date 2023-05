CULIACÁN._ El gimnasio Box Fit Valle Alto, encabezado por el entrenador Héctor Murillo, realizará el primer Torneo “Boxeo Real” los días 27 y 28 de mayo, esto con el apoyo de autoridades deportivas del municipio y con la colaboración de JD Promotions, en lo que pinta para ser una gran competencia de pugilismo en la capital sinaloense.

Sobre la realización del certamen, es el propio Héctor Murillo quien habla de cómo se fue gestando dicho torneo, mismo que vendrá a beneficiar a cientos de niños y jóvenes por medio del boxeo.

“Tengo muchos años queriendo hacer un torneo en Valle Alto, pero que sea una tradición y que dure, como lo fue el Torneo de Los Barrios en su momento y Forjando Un Ídolo, que sepas que cada año en Valle Alto se hace un torneo de box. No lo habíamos realizado porque no se contaba con un ring con las medidas necesarias, traemos el proyecto para la construcción de uno, pero ya no quise posponer el evento y hablé con JD Promotions, me van a facilitar el montaje para el torneo amateur y ya estamos en eso, ya hablé con la administración del deportivo y el Imdec, acordando una fecha para el 27 y 28 de mayo, aprovechando que habrá un evento de freestyle y basquetbol”, mencionó.