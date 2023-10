“Fue una buena pelea, se logró el objetivo de clasificar a los Olímpicos. Estoy contento de poder haber llegado a estar en la final, el camino no fue sencillo, pero se logró lo que queríamos”, comentó el púgil de 21 años.

Su padre, Samuel Verde, también asistió a los Juegos Olímpicos y fue en Barcelona 1992, cuando su apellido apareció por primera vez en la máxima justa; ahora su hijo, Marco Alonso Verde, tendrá la misma dicha en su historial y afirma que en México, están felices.

“Es un orgullo para mí, para mi familia y por su puesto para mí. No me imagino cómo está el de la emoción; padre e hijo en olímpicos; él no pudo ganar esa medalla, pero estoy seguro de que yo lo puedo lograr”.

México, se ha caracterizado por ser cuna de boxeadores, algo que destaca Verde Álvarez.

“Somos aguerridos y tenemos corazón. Vamos a ir fogueando y tenemos que llegar con todo a esos Juegos Olímpicos”.