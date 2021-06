Venezolana Eva Guzmán llega a Culiacán con mucha confianza

CULIACÁN._ Eva Guzmán (17-1-1) ya se encuentra en Culiacán para pelear el próximo viernes 4 de junio por el campeonato mundial de peso mosca de la AMB frente a Isabel Millán (29-6-1) en el evento estelar de BOX TVP.

La venezolana llega con confianza y esperando escribir su nombre en la historia del boxeo de su país.

La “Ley” cuenta con un atractivo récord y ya ha probado las mieles de ser monarca mundial, cuando en 2018 conquistó el centro de la IBA. Sin embargo, sabe que un cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo representa algo más grande para su carrera.

“He tomado esta pelea como la mejor de las oportunidades. Me he preparado como siempre lo hago, me he preparado bien al cien. Es mi primera vez en México pero no tengo ninguna presión, ya he ido a otros países y me he coronado como en Panamá, yo vengo a hacer mi trabajo”.

Guzmán buscará ser apenas la quinta venezolana en obtener un título de los cuatro principales organismos, pues carga con el apoyo de toda su familia y su pueblo que espera contar con una nueva campeona.

“Esto lo significaría todo, tanto para mí como para toda la gente que espera lo mejor de mí y que me está esperando en Venezuela con un título. Mi familia, mi esposo los entrenadores, la fundación Talento Activo y toda la gente cercana”.

La cartelera de Boxing Club Promotions tendrá lugar en las instalaciones de TVP Culiacán con un acceso limitado por los protocolos contra el Covid-19 y será transmitida en vivo en pago por evento en FITE TV y diferida en Estados Unidos por LATV y en México la señal de Xti-TV y Televisoras del Pacifico.