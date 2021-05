CULIACÁN, Sinaloa.- No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no llegue, y el 14 de mayo esta cada día más cerca, por lo que Yanali Ayón se encuentra cerrando su preparación de cara a su reaparición en la capital sinaloense, dentro de la función de la promotora Green Day.

Ya faltan menos de dos semanas para que se lleve a cabo la pelea, la púgil culichi se dice lista para subirse al cuadrilátero.

“Ya se acerca la fecha y estoy lista para la pelea, estoy cerrando con todo mi preparación, afinando detalles, trabajando en fuerza y velocidad, para llevarme a victoria”, comentó Ayón.

Aunque en un principio había pensando en hacer esta pelea a 4 rounds, finalmente será a 6, algo inesperado, pero que no será un obstáculo.

“Yo todavía quería hacer una última pelea en 4 rounds, pero no se pudo y pues igual, estoy muy bien preparada, la verdad he hecho un enorme trabajo de acondicionamiento físico, es por ello que decidí si aceptarla, porque se que tengo la condición suficiente y el entrenamiento adecuado para que eso no me afecte”.