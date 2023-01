La culiacanense no dudó en tomar la decisión de ir a Alemania y agradece la oportunidad brindada.

“La invitación llegó por medio de mi promotor Daniel Castro, se nos hizo llegar la invitación y no lo pensamos dos veces para tomarla”.

El camino en el boxeo no ha sido sencillo para la “Princesita”, por lo que entrenar al lado de una campeona mundial le servirá para seguir creciendo y luchar por sus objetivos.

“Esta oportunidad me llega en el momento indicado en mi carrera y en mi vida. Donde replanteó todo lo que he luchado por mantenerme en este deporte, sé que no es momento para rendirse, sino lo contrario. Sigo firme con este sueño y sé que esto apenas está comenzando”

Con respecto a la importancia que ha tomado la pelea de unificación entre Tina Rupprecht y Seniesa Estrada, opina que es una muestra de la calidad que tiene la división femenina.

“Es una muy buena pelea, ambas son campeonas, cada una con su estilo de boxeo, merecen toda la atención de los aficionados. El boxeo femenil está destacando cada vez más, somos dignas de ser reconocidas por nuestro trabajo”.