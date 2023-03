La edil no indicó que se sumaba a Morena pues de momento estará sin partido, apoyando las acciones del Gobernador y gobernando para todos los ciudadanos como lo ha hecho siempre, sin colores partidistas.

“Refrendo mi apoyo al Gobernador, el Gobernador que ha sido muy atento, muy beneficioso con Escuinapa, me deslindo del partido, la renuncia la haré en su momento, pero desde ahorita hago esa declaratoria”, señaló.

“Me sumo y apoyo a nuestro Gobernador en esa iniciativa de la democracia de las universidades, de la Universidad (UAS), me deslindo del Partido Sinaloense, porque llegamos al final de un proyecto”, anunció.

Manifestó que desde que asumió el cargo no ha participado en eventos partidistas, pues considera que la gente le dio la confianza para que los gobernara sin tener colores de partidos.

Tampoco mantiene etiquetados a sus funcionarios por pertenecer a algún partido, pues dentro de su administración tiene a personas con distintas afiliaciones políticas, por lo que no exigiría la renuncia de gente afín al Partido Sinaloense.

“Quien me presentó renuncia fue el Tesorero Municipal (Víctor Hugo Camacho Millán), el Tesorero se va, me presentó su renuncia esta mañana por motivos personales y se la he aceptado”, dijo.

A la brevedad posible pondrá ante Cabildo en sesión extraordinaria el nombre de quien estará al frente de este departamento, que señaló será mujer, una mujer de experiencia, a quien pondrá en consenso ante Cabildo.

Este, manifestó, es un departamento delicado, que tiene que asumir con mucha responsabilidad el tema de laudos, de deficiencia presupuestaria, entre otras cosas, precisó.

Víctor Hugo Camacho Millán era trabajador de la Universidad Autónoma de Sinaloa como trabajador administrativo, a la cual solicitó un permiso para ser Tesorero; es miembro del Partido Sinaloense y persona cercana al dirigente moral del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez no había declarado separarse del partido pese a que otras alcaldesas del sur lo hicieron pocos meses después de asumir el cargo, sumándose a Morena; Sánchez García llegó a la elección municipal propuesta por el PAS en alianza con Morena.