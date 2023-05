ESCUINAPA._ Aguinaldos de 2022 y quincenas hasta el 15 de mayo son los pagos que se terminarán de dar este lunes a trabajadores pensionados, jubilados y activos de Jumapae, informó la Tesorera Felicitas Rodríguez Zamora.

“Se están pagando los aguinaldos de 2022 y salarios de febrero hasta la primera quincena de mayo, que es hasta donde alcanzó el recurso”, dijo la Tesorera.

Es consciente, indicó, que hay reclamos de salarios o prestaciones de 2021 pero no existe documentación que avale esos pendientes y ellos como Ayuntamiento no tienen ese control, debido a que no es una plantilla laboral que les pertenezca.

“Si no tenemos ese respaldo financiero no podemos hacer ningún pago, no sabemos si dejaron esas deudas en pasivos o provisionarios, para poderlos pagar tenían que haber dejado eso”, dijo.

La administración pública de la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez está cumpliendo con los pagos de lo que corresponde a su administración, que es de lo que tiene respaldo en adeudos y que la Jumapae ya presentó al Ayuntamiento, indicó.

Ya el 30 de mayo es una quincena que Jumapae deberá pagar a los trabajadores activos, jubilados y pensionados, ellos han cumplido solo con los 2.5 millones que se tenían destinados para la paramunicipal.

Los pagos terminaran de dispersarse este lunes, pues la semana pasada solo pudieron darse la del aguinaldo 2022 y la primera quincena de febrero, hoy quedará saldado hasta la primera quincena de mayo.