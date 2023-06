“Esta es una mesa de trabajo, de un tema sensible, delicado, es la economía para cientos de familias, estas personas que llegan las voy a atender, pero esto es una falta de respeto, ya que estoy atendiendo a productores; no me escudo, para eso estoy al frente, pero es una falta de respeto que estén con ese escándalo aquí afuera”, dijo la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

“El tema de la homologación lo estamos viendo en reunión con el Gobernador, no me puedo comprometer a algo que no les puedo dar, los policías no pueden tener el mismo salario que Culiacán y Mazatlán porque somos un municipio pequeño, nuestro presupuesto no es igual”, dijo.