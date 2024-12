“La verdad sí estoy feliz con el resultado y creo que la gente también está feliz con la entrada como quedó. No he visto un mal comentario de nada y yo pienso que eso es lo importante, es en lo que yo estaba más enfocado, independientemente de todo lo que batallé para que se lograra”, afirmó.

Entre las complicaciones, explicó, que estuvo el retraso en la firma del contrato y entrega del depósito, al tiempo que sostuvo nunca había batallado tanto para realizar un proyecto.

“Y si se entregó en febrero fue porque los seguí correteando un mes yo, me entregan el contrato y nunca se entregó ese depósito, hasta que yo ya me iba a venir, ese depósito me lo entregaron en abril y en abril es cuando el mural debió haber quedado terminado, ese fue el problema”, argumentó.