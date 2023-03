ESCUINAPA. _ Parte de la complicada situación financiera que mantiene Jumapae con Infonavit es que los descuentos que se hacen a trabajadores no corresponden a los descuentos reales, manifestó la Gerente Fabiola Rodríguez Lizárraga.

Indicó que por decisión del Consejo de Jumapae se determinó solicitar al Infonavit la tabla de amortización, para que los descuentos se hagan de manera real, pues por años los trabajadores con este crédito han pagado solo el 50 por ciento aproximadamente de la cantidad que les corresponde.

“Los mismos consejeros llegamos acuerdos de que se deben aplicar descuentos correspondientes y actualizados, no sé porque en años atrás se tomó decisión cobrar mínimo y la situación de la deuda se fue complicando”, dijo la gerente.

Como ejemplo citó que en la tabla de amortización vienen descuentos a trabajadores de 725 pesos por quincena, cuando solo se están descontando 399.40 pesos.

Es decir que el resto de esos 399.40 pesos, la Jumapae lo está debiendo a Infonavit y es un tema de descuentos incorrectos que se han hecho por años, por decisión desconoce de qué administración pública o acuerdo con trabajadores.

Indicó que algunos han justificado el tema con el hecho de que están dados de alta con el salario mínimo, pero los descuentos se dan desde ese tenor y con el salario que tienen registrado.

“Les he dicho que tienen que saber que el crédito de Infonavit es personal no es de la Jumapae, la Junta básicamente corre con el gasto del otro 50 por ciento del crédito Infonavit que no se les descuenta”, dijo.

Rodríguez Lizárraga señaló que en próximos días se harán los descuentos correspondientes, como se acordó en la reunión de Consejo de Jumapae, para que se vayan regularizando en este tema y que cada trabajador aporte lo que realmente le corresponde.

La Jumapae tiene un adeudo con Infonavit de más de 2 millones de pesos, lo que mantiene bloqueada sus cuentas bancarias desde hace más de 15 días.