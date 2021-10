Dialoga Alcaldesa electa de Escuinapa con trabajadores que mantienen huelga en Jumapae

“Hemos tenido un dialogo donde ellos me exponen su lucha, pero también son conscientes de que para sacar adelante a la Jumapae requerimos hacer equipo, un equipo donde vamos a requerir el apoyo de nuestro Gobernador Electo el Doctor Rubén Rocha Moya, en quien tengo la plena confianza que será un aliado para tener una solución rápida, viable y que no lesionen más a los trabajadores, así como el apoyo para mejorar los servicios”, señaló la Presidenta Electa.

Señaló que si bien este no es un problema que le corresponde resolver pues aun no es la autoridad del municipio, acudió al sitio como ex compañera cetemista, como ex trabajadora y con el ánimo de escuchar las inquietudes que mueven a los trabajadores para haber llegado a esta huelga, que podría ser uno de los primeros problemas que tenga al iniciar su administración pública.