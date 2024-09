Las personas no están acudiendo a Centros de Salud o lo están haciendo a consulta privada, a farmacias que cuentan con consultorios médicos y el reporte probablemente no se está haciendo a la Jurisdicción Sanitaria, lo que representa un problema, pues ese caso no tiene el tratamiento de seguimiento que requiere.

En el caso de que no haya reportes, no se puede hacer nada, pues no saben que ese caso existe y las acciones para prevenir y combatir el mosco no se realizan, precisó.

MUERTE DE UN MENOR EN AGOSTO TIENE COMO CAUSA PROBABLE DENGUE

El director de Promoción y Prevención de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, indicó que el caso de un menor que murió en agosto pasado, se investiga como probable caso de defunción por dengue.

“Es un caso lamentable, estamos en estudio con ese paciente, es una defunción sospechosa de dengue, sí traía síntomas, pero necesitamos dictaminarlo a nivel nacional, los niños y adolescentes son más susceptibles”.

Cuando hay signos de alarma como dolor abdominal, fiebre y sangrado es importante acudir de inmediato al hospital para que reciban una atención oportuna y adecuada, no se debe perder tiempo, precisó.