$!Padres de familia en Escuinapa realizan plantón para exigir maestra en jardín de niños

“Seguimos sin solución, vino la supervisora (el lunes), nos dieron propuestas, pero son las que ya habíamos platicado y no aceptamos, nos propusieron sacar a una maestra de grupo y pasarla al grupo de nosotros, dejaríamos a niños sin clases y no es justo”, dijo Lluvia Barrón.

“Los papás vienen de noche y nosotros en el día, aquí estamos, no queremos que se abra hasta que haya una solución”, dijo Mireya Tirado.

No es una propuesta viable, pues ellos no quieren afectar a otros niños como ya ha ocurrido con sus hijos durante seis meses, manifestaron, prefieren continuar en el lugar.

No han acudido ya las autoridades, pues no tienen respuesta a la demanda que han hecho, solo piden tener maestra, pues quien les da clases a sus hijos tiene una incapacidad permanente al no poder ver.

“Están algunas mamás molestas que porque dañamos a sus niños, pero más vale esperar a tener respuestas, que vengan y nos apoyen porque a todos nos conviene, ellos llevan 3 días en no tener clases, pero nuestros hijos son seis meses”, dijo Karla Rendón.