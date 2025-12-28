$!Planean actividades para reactivar el Mercado Miguel Hidalgo en El Rosario

EL ROSARIO._ Para seguir trabajando en reactivar el mercado municipal se busca implementar actividades, anunció Gilberto Lizárraga Alcántar, presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Miguel Hidalgo. Esto como parte de las estrategias para contrarrestar los estragos que se han generado debido a la inseguridad que se vive en la entidad y el municipio.

“Son actividades que queremos implementar entrando el año, también en días específicos como el Día de las Madres, el Día del Padre. Tenemos también el aniversario de la Unión de Locatarios que es en marzo”, dijo. Lizárraga Alcántar argumentó que la idea es traer música que atraiga a la ciudadanía al consumo local. El líder de los comerciantes pidió a la autoridad municipal que así como se ha apostado por reactivar plazuelas con eventos, se considere al mercado municipal.