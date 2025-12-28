El Sur
Planean actividades para reactivar el Mercado Miguel Hidalgo en El Rosario

El presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Miguel Hidalgo, Gilberto Lizárraga Alcántar, anunció que a partir de enero se pondrán en marcha actividades culturales y festivas para reactivar el mercado municipal
28/12/2025 15:00
EL ROSARIO._ Para seguir trabajando en reactivar el mercado municipal se busca implementar actividades, anunció Gilberto Lizárraga Alcántar, presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Miguel Hidalgo.

Esto como parte de las estrategias para contrarrestar los estragos que se han generado debido a la inseguridad que se vive en la entidad y el municipio.

$!Planean actividades para reactivar el Mercado Miguel Hidalgo en El Rosario

“Son actividades que queremos implementar entrando el año, también en días específicos como el Día de las Madres, el Día del Padre. Tenemos también el aniversario de la Unión de Locatarios que es en marzo”, dijo.

Lizárraga Alcántar argumentó que la idea es traer música que atraiga a la ciudadanía al consumo local.

El líder de los comerciantes pidió a la autoridad municipal que así como se ha apostado por reactivar plazuelas con eventos, se considere al mercado municipal.

Un llamado reiterado que el sector ha puesto en la mesa como solución a la crisis económica que se vive es que los visitantes por parte de programas turísticos tengan como parada obligatoria el Mercado Miguel Hidalgo.

