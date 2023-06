ESCUINAPA._ La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez solicitó al Cabildo que el recurso de pago de agua potable del municipio sea destinado para el pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de bombeo de la Jumapae.

El monto oscila entre los 311 mil y 400 mil pesos, lo que permitirá que con ese recurso y la recaudación se pueda pagar cada mes el servicio de energía, que mantiene suspendido el servicio en los equipos de bombeo que abastecen agua potable a la ciudad.

“Lo pongo en punto de acuerdo con el Cabildo, pero es un tema que se tiene que tratar con el Consejo de Jumapae, estamos buscando pagar ya lo que se adeuda que es un monto mayor a los 762 mil pesos”, dijo.

Precisó que esperaba que este martes se pudiera concretar una reunión de consejo e iniciar los procedimientos de pago, pero para ello la Tesorera Felicitas Zamora Rodriguez se estaba asesorando para que la Comuna pagara y no caer en responsabilidades al tratarse la Jumapae de un ente ajeno a la administración contable del Ayuntamiento.

“Para nosotros pagar el servicio de agua y que ese recurso sea destinado exclusivamente a Jumapae, necesitamos que haya cuentas desbloqueadas y esto anda buscando la Licenciada Jazmín (Ramos García, nueva Gerente de Jumapae) y también la Tesorera para ver cómo pagamos, porque es un procedimiento, de no hacerlo así caemos en responsabilidad”, dijo.

Indicó que el Ayuntamiento ha tenido que salir al paso de pagar deudas que tiene Jumapae, algo que se ha hecho recurrente cada mes sobre todo en el pago de servicio de energía eléctrica, donde la CFE se ha negado a recibir abonos.

Hace menos de dos meses, el Cabildo aprobó un apoyo por más de 800 mil pesos para el pago de energía eléctrica, pues se tuvo una suspensión del servicio de hasta 10 días.

La edil insistió que la Jumapae es su ‘talón de Aquiles’ en la administración pública, pues aunque hay un sinfín de obras en proceso, otras culminadas en tema de agua potable y drenaje, así como en instituciones escolares, la falta de agua es un problema severo.

“Me desgasta el tema del agua, todos tenemos la responsabilidad de pagar el consumo y de ahí debe salir para pagar los gastos que tiene la Jumapae, me perjudica mucho este tema, pero no he dejado de buscar opciones, como esto de proponer que el servicio de agua del Ayuntamiento, se pague directamente el servicio de energía”, puntualizó.