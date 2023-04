La noche de este martes aún hay focos pequeños del incendio registrado en la zona serrana de Concordia, que afectó la vegetación en 80 hectáreas, pero no representan riesgo para la comunidad más cercana de Loberas, manifestó el delegado del Instituto Estatal de Protección Civil en la Zona Sur de Sinaloa, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Ya fue controlado y fue focalizado en una parte de ahí de la zona, hasta el momento no representa riesgo para el poblado (Loberas), hay foquitos pequeños (de fuego), grande no está, hay focos muy pequeños que están ahí y ya están trabajando las brigadas forestales, pero ya lo importante se trabajó, se controló para que no tuviéramos afectaciones al poblado”, añadió Osuna Tirado en entrevista telefónica.