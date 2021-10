EL ROSARIO._ Especialistas en el tema climático han anunciado un tercer ciclón en el centro y sur del estado, por lo que el Alcalde, Ricardo Núñez Ríos expuso que ni éste u otros municipios soportarían un tercer fenómeno de este tipo.

”Esperemos que no nos peguen porque no lo soportaría El Rosario de nuevo, la gente está muy afectada, seguimos esperando los apoyos del Gobierno Federal, los cuales no sabemos cuándo lleguen”, sostuvo.

Hasta el momento han pasado “Nora” y “Pamela” por el municipio, generando graves problemas de inundación con pérdidas totales en las familias.

“De hecho, la gente aún sigue afectada desde el huracán ‘Nora’, está dando apoyo el Gobernador Federal y ahora con el huracán ‘Pamela’ pues más afectados hubo que no se pueden recuperar”, expresó.

Núñez Ríos dijo que Protección Civil está trabajando en darle seguimiento de lo que está pasando con este fenómeno.

“En el momento que nos anuncien que sí pegará en el municipio trabajaremos con la prevención., Esperemos que todos hagan caso a Protección Civil”, concluyó.