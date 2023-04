CONCORDIA._ Aurelio Roy Navarrete Cuevas, titular del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, dio a conocer que en base a los recorridos y sondeos realizados en el municipio de Concordia, se determinó que el incendio ocurrido en las inmediaciones de la comunidad de La Lobera, municipio de Concordia, está controlado y los pobladores ya regresaron a sus viviendas, pese a que el fuego no está erradicado en su totalidad, pero está siendo monitoreado por las brigadas de las diferentes instituciones y hasta el momento no representa un peligro o amenaza.

Navarrete Cuevas comentó que no hubo necesidad de aperturar albergues para auxiliar a las familias que resultaron desplazadas de manera temporal y las afectaciones se limitaron a la biodiversidad de la zona y no a elementos materiales como casas e infraestructura, señalando que hasta el momento no existe precisión de cuántas hectáreas resultaron dañadas,

Dijo que será la Comisión Nacional Forestal quien determine de manera precisa el tamaño de las afectaciones y el origen de lo ocurrido, reconociendo de manera muy especial el apoyo de las brigadas de las diferentes corporaciones.

“Ya se controló por los mismos brigadistas de los tres órdenes de gobierno, las personas ya se regresaron a sus casas también y se les dio atención, se les dio alimentación a todas las brigadas de emergencia. Están focalizados ciertos focos de incendio, todavía los están atacando para que quede en su totalidad sofocado, pero ahorita ya se determinó controlado. El Ejército, Marina, Guardia Nacional, bomberos de acá de todo lo que es el sur, Protección Civil, ahí estuvo Conafor, estuvo Sebides también con las brigadas forestales”, expresó el titular de Protección Civil.

Además, enfatizó que la propia comunidad brindó un relevante apoyo para los brigadistas, a quienes les otorgaron alimentos, ayuda que se sumó a las acciones de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, quienes coadyuvaron en el mismo sentido.

Finalmente, Navarrete Cuevas precisó que se mantiene un monitoreo puntual de la zona, a efecto de detectar cualquier posible rebrote del incendio, ante la existencia de hojarasca seca que funge como combustible y permitiría que se reavive el fuego.