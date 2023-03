Las localidades para asistir al concierto “Queen Sinfónico”, con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el Quinteto Britania y con Pablo Juan Martínez como cantante invitado, se agotaron.

El concierto se llevará a cabo en dos funciones, el próximo jueves 30 y viernes 31 a las 19:30 horas, bajo la dirección artística del maestro Miguel Salmón del Real, y ya no hay localidades disponibles en el Teatro Pablo de Villavicencio del Instituto Sinaloense de Cultura.

“Queen Sinfónico” es el tercer programa de la Primera Temporada 2023 de la OSSLA, y a los arreglos sinfónicos de la Orquesta, se sumará la participación del Quinteto Britania, el cual fue fundado por los hermanos Díaz Landa en 1982, a raíz de una convocatoria lanzada en la Ciudad de México por Radio Éxitos y EMI Capitol para un concurso entre grupos que interpretaran la música de The Beatles.

Desde entonces, han presentado sus espectáculos “The Beatles Espectacular”, “Queen Sinfónico” y “Oldies Sinfónico” en las salas de concierto más reconocidas de la República Mexicana, como el Auditorio Nacional, Auditorio Telmex, Teatro Degollado, Sala Tlaqná, Sala Netzahualcóyotl (en esta última, tienen el récord de 4 conciertos consecutivos con localidades agotadas).

También han sido nominados en tres ocasiones a las Lunas del Auditorio Nacional; han participado en distintas ocasiones en el “Beatle Fest” de Los Ángeles en E.E.U.U., de Argentina (donde alternaron con Tony Sheridan –primer cantante de The Beatles- y de Inglaterra, presentándose entre otros escenarios, en The Cavern Club –lugar donde iniciaron The Beatles su carrera.