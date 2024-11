Dos escritores breves: Sherwood Anderson e Isaak Bábel es la conferencia que impartirá el especialista Héctor Brito, en la sala de usos múltiples del Casino de la Cultura, este viernes 15 a las 18:00 horas, dentro del programa El Ala de la Gaviota.

Sherwood Anderson y Isaak Bábel fueron dos escritores que se incluyeron en la antología The Best Short Stories of the Modern Age (1987). Anderson describió el enfoque estético de las nouvelles de Bábel, que se basan en la captura de un momento apasionado.

Sherwood Anderson (1876 - 1941) fue un escritor estadounidense, maestro de la técnica del relato corto, y uno de los primeros en abordar los problemas generados por la industrialización. Conocido por sus obras Muerte en el bosque (1933), Winesburg, Ohio (1919), Pobre blanco (1920), Muchos matrimonios (1923), y La canción de las máquinas (1931).

Isaak Bábel (Odessa, Rusia, 1894- 1940), fue un escritor, periodista, dramaturgo y traductor literario de la era soviética, conocido por sus obras Las historias de Odessa y La caballería roja, quien alcanzó fama internacional en la década de 1930, pero finalmente fue detenido, torturado y ejecutado durante la Gran Purga de Stalin y su obra retirada de las librerías.

Sobre estos dos autores y su virtuosismo dentro del relato breve, nos hablará Héctor Brito durante su charla de este viernes, en el Casino de la Cultura, en un programa coordinado por el poeta Rubén Ribera.