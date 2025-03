Comparte la Banda Sinfónica Juvenil música de cine

Se integró al programa Héroes del Universo de Marvel, con los temas de las películas Capitán América, Ant Man, Thor, Iron Man, Pantera Negra y Los Vengadores, todos ellos temas sumamente rítmicos, con arreglos para banda de Michael Brown.

Otras de las piezas que complementaron el programa fueron Vilia (De la opereta La viuda alegre), de Franz Lehar, con arreglos de Alfred Reed; La Vida es Bella, de Nicola Piovani con arreglos de Lorenzo Pusceddu; Oblivion, de Astor Piazzolla con arreglos también de Pusceddu, y Serenata a la luz de la Luna, de Glen Miller, con arreglos de Willy Hautvast.

El concierto realizado en la fresca tarde del último día de febrero cerró con una selección de piezas de Sting, en Sting Medley (Every Little Thing She Does Is Magic (Cada cosita que ella hace es mágica); Desert Rose (Rosa del desierto), y Every Breath You Take (Cada respiro que tomas), con arreglos de Lorenzo Bocci, y Billy Joel en Concierto, para banda de concierto, con las piezas It’s still Rock and roll to me (Sigue siendo rock and roll para mi), Just the Way You Are (En el camino en que estás), Piano Man, Uptown Girl (Chica de clase alta) y You May Be Right (Puede que tengas razón), con arreglos de Paul Murtha.

El programa La Banda en el Ágora se presenta los viernes de cada 2 semanas, de septiembre a junio, en el Ágora Rosario Castellanos del ISIC para dar vida a este simbólico lugar, representativo del arte y la cultura sinaloenses.