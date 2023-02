El mundo de la fantasía y las hadas se pondrán en marcha este sábado, a partir de las 18:30 horas, el estadio Teodoro Mariscal que será el marco de la coronación de Alejandra I, Reina del Carnaval Internacional Mazatlán 2023, “Déjàvu, 125 años de tradición”.

En la máxima fiesta el público verá lugares desconocidos que habitan en la mente y se descubrirá un mundo nuevo los cuales cobijarán una de las noches más importantes de la máxima fiesta del puerto, la entrega de los tributos reales a la nueva soberana de la fiesta de la carne, Alejandra Tirado.

Como cada año, la noche del sábado de Carnaval rendirá homenaje a las reinas que con su belleza y gracia han dejado huella en la historia de la gran fiesta porteña, entre ellas, a Claudia Yahaira Osuna Chiquete, Reina del Carnaval 1998, quien recibirá un homenaje por sus 25 años de reinado. La reina homenajeada por 50 años, Gabriela Rivera Unger, al parecer declinó su participación.

Alejandra I, quien intentó una vez quedarse con la corona de Reina del Carnaval, hace cinco años, brillará por todo los alto al recibir su corona y cetro.

“Es un reto, sinceramente hace cinco años que concursé no me imaginé que lo volvería a intentar, sin embargo le agradezco a esa Ale de hace cinco años que perdió tanto sus miedos y hoy lo está intentando. Aún no me la creo, estoy aquí y digo ‘qué locura, estoy viviendo todo de nuevo’. Tenía mucho miedo de qué pasaría, pero he recibido mucho apoyo, yo estoy aún asimilando todo lo que está pasando, y lo que quiero es disfrutarlo porque ya estoy en otra etapa de mi vida, ya pasaron cinco años y creo yo que soy más madura”, dijo a Noroeste Alejandra Tirado en entrevista.

Después de que Alejandra I sea coronada como reina “Déjàvu, 125 años de tradición”, la nueva soberana del Carnaval será agasajada con un espectáculo a cargo de una de las mejores bandas de México, la Banda MS.