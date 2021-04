“Invitamos a un montón de muchachos de la escuela y llevamos la convocatoria a Bellas Artes y vinieron 23 muchachos al festival y fue en Semana Santa por una razón tan importante, en ninguna otra época hubiera tenido gente, no tendríamos público, yo sabía que en Semana Santa se reunían en la bahía, porque tiene muchísimas playas y esas personas eran una especie de público cautivo, el primer año tuvimos como 40-42 personas, había franceses colombianos, dos extranjeros y todos los demás mexicanos”, compartió.

En el evento fue transmitido vía Facebook Live a través de las cuentas Cultura UAS y Radio UAS, el ex director de Editorial UAS manifestó que antes de todo hubo un Festival ‘0’.

“Mientras tenga aliento, vida y salud seguir haciendo el Festival de Navachiste, porque es algo que me gusta, es mi proyecto de vida, no desde el punto de vida económico, es un proyecto de ayuda a la comunidad”, aseguró Antonio Coronado.

“Y pues a todo mundo le gustó mucho; inventamos un espacio, nosotros decimos que es el más abierto, plural, que es la fogata, una fogata donde participa todo mundo, el bueno, el malo y el feo, desde el poeta más humilde hasta el más horrendo”.

Expresó que desde el origen, la columna vertebral sería la poesía y crearon un premio interamericano donde participaban canadienses, mexicanos y argentinos, todos los premiados han sido publicados a raíz de ese premio.

Luego crearon Navachiste Ediciones, donde apareció el Poética de la Tierra Edición y luego El jején africano, y ya llevan 40 títulos publicados.

Coronado recordó algunas historias de personajes que han sido invitados al festival y que con el paso del tiempo se les etiqueta como ‘navachisteros’, porque año con año regresan a la bahía pese a jurar y perjurar que “el próximo año no regreso”, por aquello de los zancudos y jejenes y tantas otras cosas con las qué lidiar en la estancia, como la falta de comodidades.

Uno de los célebres personajes fue Raúl Cervantes Ahumada a quien le gustaba asistir a ese lugar, cuando todavía la cacería era una actividad que practicaban muchos sinaloenses, a él le gustaba mucho la cacería y él y alguno de los amigos que tenía en Guasave se iban ahí a pescar y acampaban e iban de cacería.

“Y entre otros Jaime Labastida, cuando concebimos la idea de hacer el primer festival fuimos Benito Ramírez y yo a invitarlo y me dijo, “no, yo soy una bestia de la ciudad, todo eso ya lo viví yo, no me lo van a platicar”.

En ese entonces, Labastida era director de la revista Plural y como muestra de su apoyo les pidió que le hicieran llegar la convocatoria, misma que fue publicada a media plana en la revista.

Respecto al futuro del festival dijo que no se pondrá pesimista, pero que se requiere de mucha pasión, entrega, esfuerzo, de la logística del festival, sobre todo por la falta de recursos

“Para que esto suceda yo pongo camioneta, tractor, una batanga, trabajo mío, de mis hijas, puro trabajo y voluntario; lo hacemos y lo seguimos haciendo por gusto”.