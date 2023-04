Por ejemplo, en la Bienal In Site 97 hizo el primer carro y trabajó por primera vez una instalación de frontera y migración

“Después de ahí se quedó durante un año en el estacionamiento del Centro Cultural Tijuana y al segundo año el Museo de Houston me lo pidió prestado. Y yo les dije ‘Sí se los presto pero cómo lo vamos a mover, en calidad de qué, es un carro ilegal’... No me pregunten cómo le hicieron, pero lo movieron, yo no tenía ni papeles, pero lo pudieron trasladar”, compartió ante los asistentes.

“Y lo llevó una grúa y me subí en él, fue impresionante, era una grúa disfrazada de grúa de la migra y la gente que iba pasando gritaba “fuera la migra”.

Lo dejó algunos años en Houston cuando le llamaron de Suiza que lo querían comprar y estaba impecable.

“El auto de cualquier manera que lo veamos, es un vehículo, un contenedor, un modo de transcurrir en nuestros trayectos, que todos conocemos, como pasajeros, conductores o peatones y es parte de la historia del arte en cuanto diseño”.

El tema de las fronteras, dice, va más allá de lo geográfico. Es un tema

La gente lleva su cultura, todos sus ancestros y eso pesa y hace que estemos muy enraizados.

El mexicano se ha ido desarraigando, pero sí somos un pueblo al que nos duele migrar, además cuando forzadamente, porque esto conlleva un desarraigo que duele mucho”.