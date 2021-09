“Hay un retrato de José Emilio Pacheco muy chavito, no era nomás por hacer el retrato, sino que como que veía un gran prospecto y tenemos la enorme gentileza de Cristina Pacheco de haber dejado salir ese dibujo me dijo: ‘Miriam, nunca me he desprendido del retrato de José Emilio’, yo traté de ubicar obra y luego la gentileza de los coleccionistas que nos las prestaron, él fue amigo de escritores, poetas, bailarines, dramaturgos y pocos artistas”.

“Me llevó frente a los murales, me los enseñaba, me los explicaba, luego entré a trabajar a una galería de arte, pero siempre me daba clases. Así fui entrando en este medio y aprendiendo de él, claro que me decía que yo no me sabía ni pintar las cejas, ‘no, tú te las pintas como si trajeras guantes de box’, me decía”.

Tenía sentido del humor, reconoce.

“Era un hombre con un gran sentido del humor, muy sarcástico, venenoso, malvado, como muchos de los que están aquí arriba de los escritores”, dice en tono de broma, refiriéndose a los autores de los libros que están en la Biblioteca del Masin, donde se lleva a cabo la entrevista.

Lo conoció a finales de los años 50, en una galería, viendo precisamente cuadros de él.

“Fue como un flechazo, digo, ni modo, debió ser principios del 58 y nos echamos ojitos y fue cuando se dio cuenta que de arte yo no tenía idea”, recordó.

“Había una librería francesa en México, estaba una señora a cargo, tenía una mesa, butacas y libros de arte abiertos para que uno fuera a visitarlo y ahí me llevaba Héctor en vez de llevarme a comer, porque éramos muy pobres y me explicaba de muchos artistas europeos, japoneses, chinos y nos pasábamos las horas ahí”.