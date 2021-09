“Esta es mi mirada análoga”, dijo durante el recorrido, al mostrar el muro, donde posteriormente comparte imágenes tomadas, recientemente con en celular, durante la pandemia.

En Duo natura, muestra una serie de autorretratos, producto de un ejercicio de aceptación.

“Desde niña no me gustaba que me tomaran fotos, tuvo que suceder algo, me enfermé de gravedad y me hizo darme cuenta el hecho de no aceptarse físicamente, que la vida es frágil y la vida se va. Hacerme retratos es una reconciliación con mi naturaleza”.

En El señor tiempo, Inna muestra imágenes en lugares y con personas, como un antes y un después de 25 años.

Se ve a una pareja de ancianos y luego ese mismo lugar pero sin ellos, luego una niña con un mundo a sus pies y 25 años más tarde, una mujer con ese mismo mundo en sus manos.

Luego compartió otro ejercicio fotográfico en el que intervino la artista Rosalí Sánchez, con una serie de dibujos de esas mismas fotografías.