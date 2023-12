1. Romper el círculo (It Ends with Us), de Colleen Hoover.

Colleen Hoover es una escritora estadounidense de gran éxito comercial, que ha vendido más de veinte millones de libros en el mundo y en Romper el círculo parte de la premisa de que a veces quién más te quiere es quien más daño te hace.

El lector conocerá a Lily, quien no siempre ha tenido una vida fácil, pero eso nunca le ha impedido luchar por lo que quiere y ha recorrido un largo camino para llegar a donde está ahora. Su vida comienza a cambiar el día que Ryle Kincaid, un neurocirujano asertivo, terco, sensible y atractivo, que se fija en ella. Todo en él es perfecto, salvo su completa aversión a las relaciones.