“Nunca busqué a una editorial para publicarla hasta que alguien se la presentó al dueño de la editorial Almadía, me escribió, la edito y ha sido muy abrumador; y yo no me considero propiamente escritora pero es el cuarto libro que tengo”.

Expresó que la única intención del libro era dejar por escrito este agradecimiento hacia mi madre, con historias conversadas con ella, desde años atrás, en terapias, y en esta incertidumbre y urgencia por la pandemia, quise solo que quedaran por escrito y se las regalé a mi mamá, y después alguien me insistió para que lo publicara e hice un tiraje muy chiquito, de 200 ejemplares, en agosto de 2020, y en septiembre algunos académicos la compraron y la compartieron con sus alumnos y se empezó a expandir, e hice una preventa para volver a imprimirla, porque no tenía dinero”.

Agregó que Almadía lo publicó casi intacto y lo clasificó como una novela.

“Pero yo nunca pensé que fuera una novela, y los que saben de literatura piensan que esto tiene algo de poesía, de lirismo, que lo hace una novela, pero además quienes lo leen piensan que adorné la situación, y que está como basado en hechos reales, pero sin serlo, lo defino como un mar de emociones”.

“Lo cierto es que a mí me hubiera gustado no recibir el escarnio de la infancia que tuve, no me hubiera gustado tener un papá que nunca me quiso o tener una madre tan joven con el escarnio de ser indígena y migrante”, añadió.

Frida Cartas es autora además de Onceavo mandamiento y Cómo ser trans y morir asesinada en el intento.