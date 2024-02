La casa de donde la muerte la arrebató no era un cielo, esa presencia no era un amparo y escribir la protegía del magnetismo de los muertos.

“Yo no me iba a ir con ella ni con María José, nuestra hermana que murió poco después, aunque deseara estar con ellas, escribir me daba vida, abrazo, aunque no incondicional, proteína, luz, sombras, curiosidad”.

A los 16, se dio cuenta de que los borradores que escribía no tenían aún la forma y lo que hizo fue acompañarse con la lectura de otros autores.

Ellos alimentaron su vena literaria en el México de los años 70.

“Tomás Segovia en las visitas de miércoles por la tarde, Juan García Ponce en la mesa de la casa de Inés Arredondo, Octavio Paz y sus conversaciones, José de la Colina, Juan Carvajal, Juan Rulfo, Elizondo en las sesiones del Centro Mexicano de Escritores, Huberto Batis en la Universidad”, compartió.

“Sus recomendaciones de libros, sus anécdotas, sus críticas y que continuaron cuando dirigía el suplemento Sábado otros profesores, Gloria Prado, Gonzalo Celorio de un día especial recuerdo a Gabriel Zaid con pluma en mano, anotando en una libreta apoyada en sus muslos, cuando recopilaba la antología de jóvenes poetas Juan Vicente Melo, Federico Campbell, con sus prensas en el taller Martín Pescador, que nos reunía mientras laboraba”.

Luego empezó a publicar al tiempo que otras poetas formidables, como Gloria Gervitz, Coral Bracho, Verónica Volkow, Miriam Moscona, Kira Galván y estaban ahí también José Luis Rivas, Daniel Sada, Francisco Hinojosa, Francisco Segovia y Manuel Ulacia.

México, dijo, era pródigo con la vida literaria y artística y su relación con artistas de diversas artes ha sido clave también para sus textos de aquellos primeros años.

A Inés Arredondo la trató durante un tiempo, como un regalo que le dio su hijo Francisco Segovia.

El galardón

Al leer el acta del jurado, Brenda Lozano, señaló que junto con las escritoras Ana Belén López y Claudina Domingo, decidieron otorgar este premio a Carmen Boullosa dada su amplia trayectoria.

“Ha explorado una gran diversidad de temas y géneros literarios en las últimas décadas, por lo cual ha logrado una gran resonancia internacional y ha llevado lejos la literatura escrita por mujeres mexicanas”.

Destacó el mérito literario de las candidatas presentadas este año y aprovechó la ocasión para invitar a que las universidades, instituciones, editoriales y amigos postulen a sus candidatas para este premio que honra la memoria de Inés Arredondo.

Ricardo Sánchez, representante del gobierno de Sinaloa, agradeció que los hayan recibido en el Palacio de Bellas Artes para la ceremonia, por todo lo que implica para la historia y para la cultura.

Durante la ceremonia, hubo dos lecturas dramatizadas a cargo de Brian Omar y Miranda Ruiz, quienes dieron voz a fragmentos de los libros “Mejor desaparece” (1987) y “Antes” (1989).

Al final la autora ganadora leyó el poema ‘Aguja en el pajar’.

Carmen Boullosa

- Nació en la Ciudad de México en 1954.

- Es poeta, novelista y dramaturga.

- Ha escrito 19 novelas, una docena de libros de poesía y tres de ensayos.

- Su obra narrativa y poética también ha sido publicada en otros idiomas.

- Ha recibido el Premio Xavier Villaurrutia en 1990.

- El Premio Liberatur 1996

- El Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco de la Filey 2023

- Es doctora honoris causa por el Institute of Doctoral Studies for the Visual Arts.

Otras ganadoras

Beatriz Espejo

Pura López Colomé

Tedi López Mills

Cristina Pacheco

Carmen Boullosa