‘La fotografía contribuye a cambiar el mundo’: Pedro Valtierra

“La fotografía contribuye a cambiar el mundo, y cuando le pierdes el miedo a la luz, ese día serás un fotógrafo”, expresó el fotoperiodista y director de Cuartoscuro, Pedro Valtierra, durante la presentación de su libro Sin miedo a la luz. El libro que se presentó en la explanada del Museo de Arte de Sinaloa, dentro del Festival Cultural Sinaloa 2025, muestra un compendio de más de 163 imágenes captadas por la lente de Valtierra, abarcando distintos rincones del país y del extranjero, en lugares como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia, República Árabe Saharaui, entre otros. Las fotos de este volumen, son parte de las más de 200 mil imágenes que Valtierra ha realizado a lo largo de 50 años de trayectoria.

El libro reúne más de 160 fotos en su interior.

"Hacer fotografía me hace feliz, tanto en la calle como en el campo o en cualquier lugar, pero haciendo reportajes aún más. Dondequiera que se diera la oportunidad de capturar temas sociales, siempre he creído que mi mayor motivación es tener enfrente un tema de interés social”, señala el autor en las primeras páginas de su libro, el cual cuenta con textos del escritor Élmer Mendoza y Pedro Mellado Rodríguez. En su mensaje, Valtierra destacó sentirse un fotoperiodista afortunado porque en todos los medios donde trabajó, siempre tuvo esa oportunidad. “Estoy muy agradecido por esta presentación, agradezco todos los comentarios, las celebraciones, que para mí es importante porque estimula la necesidad de hacer fotografía”, dijo. Agregó que cumple 50 años de ser un fotógrafo profesional y afortunado desde sus inicios en esta profesión en el Sol de México en marzo de 1977, acompañado de su cámara, su buena suerte tras el lente, y el ánimo de realizar un buen trabajo, el cual se puede ver reflejado en la páginas de este libro, en el que cada imagen cuenta una historia. “Siempre he dicho que la fotografía contribuye a cambiar las cosas en el mundo, por ello sentía que era importante la fotografía, esa necesidad de salir y hacer fotos, contando siempre con el apoyo de los directores de los periódicos donde laboré”. Agregó, que jamás se esperó que sus fotografías estarían colgadas en un museo, pero fue a partir de su primera exposición en 1983, que cayó en cuenta que hacer algo así era importante, dejando claro también que a 50 años de diferencia, aún no le pierde el miedo a la luz. "Todas las enseñanzas que aprendí en el camino me han hecho, no digo un buen fotógrafo, me han hecho intentar aprender lo que es la fotografía, lo que es el fotoperiodismo, porque todas mis fotos son de un fotógrafo de la calle, de la prensa, de un fotorreportero que tiene la característica de siempre estar trabajando contra el tiempo”, resaltó

El libro contó con los comentarios de Alejandro Escobar, Inca Álvarez y Livier Jara.

La presentación contó con los comentarios del también fotoperiodista Alejandro Escobar, -mejor conocido en el gremio como “El Morro”- compartió que quienes se dedican al fotoperiodismo, lo hacen con el deseo de entender el mundo a través de la luz, el tiempo y la emoción. “El libro muestra fotografías en blanco y negro, donde la luz no es sólo un recurso técnico, sino una forma de desnudar la verdad, de revelar el alma humana”, expresó Escobar.

Alejandro Escobar

Detalló que las imágenes que conforma este libro son fragmentos de historia, pero también confesiones acompañadas por versos breves del poeta Eduardo Yáñez, que actúan como respiraciones, poemas que elevan el instante y lo convierten en una oración visual. “El autor de este libro ha recorrido caminos donde la luz no sólo ilumina, sino que duele, acaricia, hiere y redime. En sus fotografías, la vida se muestra sin maquillaje, en su crudeza y en su belleza, en su ternura y su furia”, resaltó ‘el morro’. El fotoperiodista de Noroeste reconoció también el valor en la figura de Valtierra, quien en medio de una guerra en Centroamérica, se encuentra frente a frente con los guerrilleros, apuntando sus armas, mientras que Pedro los apunta con su cámara, y donde nadie jala el gatillo, pero él si dispara, dejando grabado el instante, donde la lucha por la libertad y la vida se confunden. “Su mirada nunca juzga, su cámara nunca invade, se acerca con curiosidad, pero también con ternura. Sus personajes, muchas veces indiferentes a su presencia, terminan siendo eternos en su obra. Ha fotografiado la guerra y la calma, el ruido y el silencio, la miseria y la esperanza, Pedro siempre llega con respeto, con humildad, y con el alma abierta”. Finalmente, Alejandro Escobar resaltó que en cada foto de Valtierra, puede haber tristeza, alegría, dolor, ira, ternura, compasión, alegría, pero sobre todo, una mirada que nunca juzga, sólo entiende.

Livier Jara, directora del Centro de la Imagen.

También compartió sus impresiones Livier Jara, directora del Centro de la Imagen, quien expuso que este libro llega en un año significativo para Pedro Valtierra, celebrando este 2025, 50 años de trabajo profesional como fotoperiodista. “Sin miedo a la luz, es una obra que no sólo recoge medio siglo de historia visual, sino también medio siglo humanidad, compromiso y lucidez”, expresó. Detalló que Sin miedo a luz significa a atreverse a mirar, a no rehuir a lo que duele, incomoda, lo que revela, sino salir al encuentro con el mundo, con respeto, empatía y el deseo de comprenderlo, es confiar en que la luz en sus formas más duras, pueden ser aliadas, si se enfrentan con honestidad. “En estas páginas encontramos 160 fotografías, acompañados de textos, de tres autores que desde la poesía, el periodismo y la narrativa, trazan distintas rutas para su lectura, dando como resultado un libro profundamente humano, donde cada imagen respira la mezcla exacta de rigor y ternura, un trabajo que caracteriza a Pedro”. Resaltó que este libro no es un álbum de recuerdos, sino una narrativa construida desde la ilusión, en el que Pedro, además de fotorreportero, es editor, curador y maestro, en este libro se percibe la madurez de todos esos oficios entrelazados, ofreciendo en sus páginas una estructura, ritmo, convirtiendo esas imágenes en un relato.

Inna Teresa Álvarez