“La música es parte de mi evolución como narrador, un día estaba escribiendo y se me ocurrió poner el título de una canción, y cuando revisaba eso me di cuenta de que tenía un efecto, porque recordaba la canción y la relacionaba con lo que estaba escrito”, compartió durante la presentación de su novela en la Feria Nacional del Libro de León.

“Y lo hago porque ya es parte de cómo yo quiero contar, lo que quiero lograr del proceso narrativo”, comentó.

“Ha llamado la atención que el Zurdo haya escuchado a Karla Morrison, porque tiene una versión de “Un mundo raro” de José Alfredo Jiménez, lo puse y me han preguntado cuatro personas, que cómo es que entro ahí y digo ‘al Zurdo le gustó. Es parte del armado de la historia”.

Mendoza reconoció que mientras escribe, no escucha música, sino que se concentra en las palabras con una entrega absoluta.

Sobre Ella entró por la ventana del baño, dijo que le pareció interesante el tema de Los Beatles, creado por Paul McCartney, cuya descripción del personaje le pareció provocador, cuando escuchó la canción.

“La escuché hace muchos años, cuando no era escritor, al paso del tiempo la volví a oír y me daba el mismo pálpito... era interesante. Aquí había dos historias, la de una chica que entra a ver a uno de sus ídolos, lo conoce y no pasa a más, la de la canción que es sobre un personaje misterioso, que baila, trabaja en bares... y yo tenía que crear una que justificara por qué Ricardo Favela quería verla”.

Y con respecto a ese amor de Favela, consideró que hay un misterio en la vida de los seres humanos que tiene que ver con los amores.

“Hay personas que conocen y viven con el amor de su vida y hay personas que no, que viven con un amor de su vida, pero que en algún momento le sacude y hace que se convierta en algo añorado, que obliga al personaje o lo induce a convertirlo en un deseo de muerte, el último deseo”.