La imaginación, el juego y las emociones de la infancia llegarán al escenario del Teatro Antonio Haas con la puesta en escena “Mika y su Ozo de Peluche”, un monólogo que aborda, desde una mirada sensible y tierna, la experiencia de una niña que enfrenta la desaparición de su papá.
La propuesta, interpretada por Zeira Montes, tendrá tres funciones este fin de semana, viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre, a las 18:00 horas, informó Teresa Díaz del Guante, de La Terca Teatro.
La historia coloca en el centro a Mika, una niña cuya imaginación transforma su realidad y convierte a Ozo, su inseparable oso de peluche, en un compañero de aventuras, refugio y fortaleza ante las situaciones que enfrenta.
A través de este personaje, el montaje propone un acercamiento a las emociones de la infancia y muestra cómo la magia y el juego pueden convertirse en herramientas para enfrentar los miedos, construir confianza y fortalecer los vínculos afectivos.
Uno de los elementos distintivos de la puesta en escena es la interpretación permanente en Lengua de Señas Mexicana (LSM), una decisión que responde al compromiso de la producción con la inclusión y el acceso a las expresiones artísticas para las personas sordas.
De esta manera, “Mika y su Ozo de Peluche” busca hacer del teatro un espacio de convivencia en el que todas las personas puedan disfrutar de la experiencia escénica y acercarse a una historia que habla de la imaginación, los afectos y la fortaleza durante la infancia.