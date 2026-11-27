La imaginación, el juego y las emociones de la infancia llegarán al escenario del Teatro Antonio Haas con la puesta en escena “Mika y su Ozo de Peluche”, un monólogo que aborda, desde una mirada sensible y tierna, la experiencia de una niña que enfrenta la desaparición de su papá. La propuesta, interpretada por Zeira Montes, tendrá tres funciones este fin de semana, viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre, a las 18:00 horas, informó Teresa Díaz del Guante, de La Terca Teatro.

La historia coloca en el centro a Mika, una niña cuya imaginación transforma su realidad y convierte a Ozo, su inseparable oso de peluche, en un compañero de aventuras, refugio y fortaleza ante las situaciones que enfrenta. A través de este personaje, el montaje propone un acercamiento a las emociones de la infancia y muestra cómo la magia y el juego pueden convertirse en herramientas para enfrentar los miedos, construir confianza y fortalecer los vínculos afectivos.