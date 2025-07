Made by Her: infinito M, amplifica las voces femeninas en el arte

El espacio cultural independiente Made A.C. ha puesto en marcha Made by Her: infinito M, un ambicioso proyecto artístico que busca visibilizar, proteger y promover la diversidad cultural a través del impulso a jóvenes creadoras en las artes escénicas y visuales.

Esta iniciativa ha sido seleccionada por el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) de la UNESCO y está alineada con los principios de la Convención de 2005 sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.

Esta iniciativa ofrecerá oportunidades reales de creación, presentación y formación profesional en un entorno seguro, colaborativo y accesible, así lo aseguró Vanya Saavedra, directora de este proyecto junto a Cristiano Gabrielli.

“Inicié este proyecto justo en el último año que estuve en la carrera de danza contemporánea junto con Cristiano Gabrielli, quien es un artista visual; Made A.C. es un espacio independiente aquí en Mazatlán, es un espacio cultural que desde el 2018 empezamos a albergar distintos tipos de talleres, de actividades para difundir y promocionar las artes contemporáneas en todas sus expresiones, disciplinas y cruces”, explicó Saavedra.

“Ya llevamos desde ese año haciendo este tipo de actividades y este año fuimos beneficiados con un apoyo que lanza la UNESCO cada año, que es el Fondo Internacional por la Diversidad Cultural. Este fondo es un acuerdo entre todas los países miembros de la UNESCO y de la Convención por la Defensa de la Diversidad Cultural y hacen un fondo por el cual se compite cada año, se mete una convocatoria con un proyecto y se seleccionan de distintos países del mundo”, explicó la profesora en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán.

Made by Her: infinito M, comentó tiene como objetivo principal construir plataformas sostenibles para que mujeres jóvenes puedan desarrollar, mostrar y profesionalizar sus propuestas artísticas, en un entorno que reconoce y celebra la pluralidad de voces, estéticas y contextos culturales.

Por lo que este logró los tienen muy contentos, ya que a través de este apoyo podrán impulsar a más jóvenes talentos.

“Fuimos el único proyecto seleccionado de México y bueno, pues es una selección entre bastantes proyectos, entre más de mil 500 proyectos y entonces estamos muy contentos de representar a México, de representar a Mazatlán ante algo tan importante como un respaldo, que es la UNESCO, que es una institución tan importante”, dijo.

El programa incluirá residencias artísticas, laboratorios creativos, exhibiciones, presentaciones escénicas y una estrategia de acompañamiento integral que contempla formación, producción y difusión.

“El proyecto se llama Made by Her, o sea, hecho por ella. Es un proyecto que busca impulsar a artistas jóvenes que radican en México y que se divide en cuatro vertientes”.

Comentó que en los próximos meses estarán lanzando convocatorias para que los talentos jóvenes de Mazatlán, Sinaloa y otros Estados manden sus proyectos.

“Vamos a lanzar tres convocatorias, una para realizar proyectos residencias creativas aquí en Mazatlán, tanto para personas que radican aquí como para gente de otros lugares de México que vengan, estén durante 10 días con la disposición del espacio y todo el apoyo logístico para que creen una obra nueva. Vamos a tener seis residencias aquí desde noviembre hasta marzo”, dijo.

“La otra parte es apoyar proyectos que ya estén terminados y que ya solo estén en su etapa de difusión, y es también para que vengan a presentar esos proyectos, ya sea que vengan de fuera o también abierto a gente de aquí, que es organizarles estas funciones para que presenten su trabajo y las personas lo puedan conocer, y la otra convocatoria también sería para exposiciones de artes visuales que van a estar en exposición al mismo tiempo que las funciones”, explicó.

El respaldo de la UNESCO no sólo legitima la propuesta, sino que también consolida a Made by Her: infinito M como un referente regional en la promoción de expresiones culturales diversas, con un enfoque de derechos, equidad y sostenibilidad.

La primera etapa del proyecto arrancará en los próximos meses con una convocatoria nacional dirigida a mujeres artistas entre 18 y 30 años.

Made A.C. reitera así su compromiso con el arte independiente, la equidad de género y la transformación social desde la cultura.

“La otra parte es la profesionalización que vamos a dar en seis talleres de gestión, de producción, de difusión y comunicación para artistas en general, y va a ser un taller híbrido para que gente que no esté aquí también lo pueda tomar y la idea es darles herramientas a artistas independientes, pues para que puedan tener un impulso más a largo plazo a sus proyectos y que tengan una sostenibilidad y una profesionalización”, dijo.

Cabe informar que Cristiano Gabrieli y Vanya Saavedra contarán con la ayuda de los también artistas Mauricio Asencio y Lorena Azcona, quienes vendrán de la Ciudad de México a impartir talleres y asesorías.

El espacio cultural independiente Made A.C, está ubicado en la Avenida Miguel Alemán 927, en el Centro. Sus páginas de difusión están en todas las redes sociales.

Tres convocatorias abiertas que beneficiarán directamente a jóvenes artistas mexicanas:

-WIP (Work In Progress): Seis proyectos escénicos en desarrollo recibirán apoyo para crear y mostrar sus procesos en Made, con asesoría profesional, acceso a espacio de trabajo, funciones públicas y fondos de producción.

-Open Box: Seis obras escénicas terminadas lideradas por mujeres jóvenes tendrán la oportunidad de presentarse ante público en funciones remuneradas.

-AWhiteOFFSpace: Seis artistas o colectivos visuales expondrán sus obras en diálogo con las funciones escénicas, generando un cruce entre disciplinas.