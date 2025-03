Marzo maravilloso

Mes mágico maravilloso musical mujer-marzo. Madrigueras múltiples, marchan, marcan morados manifiestos, miradas montañosas, madres-misterio, mundos maternos, melancólicas musas, magas matrioskas.

Mínimo murmullo macerado, mazos minúsculos, mismamente maullidos multiplicados, mareas magníficas, montañas mexicanas, morenas musculosas, mulatas magnificentes, muñecas maquilladas, modernas madonas, mandonas matonas, mixturas margaritas, marías mimetizadas, mezcolanzas, matices...: mejores manuales mis muestras mentoras.

Menos masculinidades metafóricas. Muchos mis manos malquieren, mas moro memoria maestra, mayúscula, mustio macho mexicano, mañana muero, marcho, mas mantengo mi música, magistral, misma mezcla, mundana mía. Mancho meses, menstruo maledicencias, momentos mejores mantengo masticando mango maduro, muchacho malcriado.

Maíces-martajados, masa-miel mece mi mundo, me mantiene menormente muerta, meneando mediocridades macro-marcianas, mancillada moneda metálica, matemática mística, menesteres mediocres, mártires modernizadores, mamíferos monstruosos, mentirosos mendigos, materias mercantes me merman menudamente miles, millones murmuran mentiras moleculares... marionetas monetizadas. Mas mi maíz mestizo-milagroso mastico, me mantiene meneadita, movidita, magnífica manzana mujeres mexicanas, muchacha moza, miembro monumental, migrante mundial, muéganas merecedoras, mosaicos minimalistas, mecenas matriarcas mascullan, mecen mi mar, mueven mis mundos. Mañana marchamos muchas, mudamos melosas maldiciones mimadas.

Macrocosmos mestizo, mariposa marfil, maremoto mentolado, magnolia madreperla: mango, melón, mandarina... mirar motivado, muchacha magnífica.

Comentarios: majuliahl@gmail.com