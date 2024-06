“Estoy muy agradecido, sobre todo por el encuentro con muchos amigos de estos 50 años, algunos iniciaron conmigo en el periódico, y ahorita están aquí, unos activos y otros ya retirados, y eso me da mucha alegría, me llena de mucha satisfacción”, manifestó Escobar.

“Cumplir 50 años me llena de mucho orgullo, cinco décadas que he cumplido ahí en el periódico al pie del cañón, y a 50 años de camino, sigo disfrutando del periodismo como el primer día, con las mismas ganas de aquel día que llegué a tocar las puertas de Noroeste para buscar trabajo a los 16 años, y empezar a desde esa edad a vivir el periodismo que hasta la fecha sigo haciendo todos los días”, reconoció.

En algunas fotos aparece él, en algunas con más pelo, menos canas, menos años, acompañado por algunos colegas como Leo Espinoza, Fidel Durán, Emir Cázares, Sergio Inzunza, Gustavo Márquez, Antonio Pineda, entre otros, y en todas ellas, siempre portando su cámara, su fiel compañera de cada día, y con la que capta cualquier hecho, cualquier momento, sea o no algo relevante.

“Este reconocimiento que me dan, se lo dedico principalmente a mis padres, a mi esposa, mis hijos, a toda mi familia, creo que si esto no fuera la familia quien lo impulsa, pues no hubiera llegado a nada, así como a miles de amigos que se han hermanado conmigo; a mi casa Noroeste por permitirme hacer el periodismo que hago cada día”.

Cabe destacar que la exposición podrá admirarse durante todo el mes de junio en el Corredor Cultural Dámaso, en un horario de 8:00 a 17:00 horas.