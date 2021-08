Alumnos de piano con la maestra Lilia Valdespino Colado, de la Escuela Superior de Música del Instituto Sinaloense de Cultura, participaron en el Festival de Fin de Cursos en Línea 2021, en el que jóvenes de los niveles Técnico y Licenciatura, mostraron sus habilidades interpretativas adquiridas durante el ciclo escolar 2020-2021.

Participaron alumnos de piano con la maestra Lilia Valdespino Colado en el nivel Técnico Cantante Coral: Claudia María Puebla Heráldez, que interpretó el “Preludio No. 3 BWV 941”, de J. S. Bach, y “Song of Sadness”, de A. Gretchaninoff; de la Licenciatura en Pedagogía Musical, Miroslava Elizabeth Aguilar Pérez tocó la “Sonatina No. 3, primer movimiento Spiritoso”, de M. Clementi, y “Vals No.11, Op.101”, de Gurlitt.

También de dicha Licenciatura, Elizabeth Russell Mora tocó la “Sonatina No. 2, primer movimiento Allegro”, de M. Clementi, y “Preludio No. 20 F.”, de Chopin; Juan Luis Meza Rodelo interpretó la “Serenata”, de F. Schubert.