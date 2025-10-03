Música, danza, arte y literatura en el inicio del el Festival Cultural Sinaloa

Este sábado 4 de octubre abre el Festival Cultural Sinaloa 2025, el cual será inaugurado a las 16:00 horas en el patio del Museo de Arte de Sinaloa con la presentación del libro “Difocur- Isic, 50 años” y, a las 18:00 horas, la cantata escénica Carmina Burana, de Carl Orff, con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, solistas, coros y danza contemporánea. Carmina Burana, que se presenta con boletos agotados en el Teatro Pablo de Villavicencio, tendrá como director concertador al maestro Alexandre Da Costa, director titular de la OSSLA, y se presentará en dos funciones: la primera este sábado y la segunda el domingo 5 a las 12:30 horas, con la participación como solistas de la soprano Jessica Torrero, el tenor Alejandro Pacheco y el barítono Carlos López, además del Taller de Ópera de Sinaloa, el Coro de la Ópera de Sinaloa, el Coro Infantil del Isic y el Coro Universitario de la UAS. Respecto al libro conmemorativo Difocur-Isic 50 Años, este se integra con una colección fotográfica y textos de múltiples personajes que vivieron la historia de la institución desde sus inicios, y será comentado por la investigadora Ana Luz Ruelas, el escritor Juan José Rodríguez, la periodista Azucena Manjarrez y el historiador y académico Samuel Ojeda Gastélum.

Con la presentación del libro conmemorativo Difocur - Isic, 50 años, se inaugura el festival.

En Mazatlán, el festival abre con la Orquesta Escuela “Paseo del Centenario”, el Coro “Voces del Mar”, el grupo folclórico de Cultura y la Banda de la III Región Militar.

Además, habrá actividades de apertura en 15 ciudades: Los Mochis, Mazatlán, El Rosario, Escuinapa, Guamúchil, Guasave, Juan José Ríos, Angostura, Mocorito, El Fuerte, Cosalá, Sinaloa, Choix y Eldorado, con la presentación de agrupaciones locales, en su mayoría, pertenecientes al Sistema Estatal de Fomento Educativo del Isic, todas a las 18:00 horas. En Los Mochis, se presentan el Coro Infantil y Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Valle del Fuerte, el Coro de Selección de Ahome y el grupo de rock Los Ruckers. En Mazatlán el festival abre en la plazuela de Villa Unión, a las 18:00 horas, con la presentación de la Orquesta Escuela “Paseo del Centenario”, el Coro Escuela “Voces del Mar”, de Mazatlán; del grupo folclórico del Instituto de Turismo, Cultura y Arte de Mazatlán y de la Banda de Música de la III Región Militar.

En Angostura, Los Guiñoleros de la UAS presentarán el espectáculo de títeres ‘Cuentos cortos, amistadas largas’.

El grupo de rock Los Ruckers abrirán en Los Mochis.