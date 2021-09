“Y yo decía cómo es posible si Corín Tellado vendió 4 mil millones de ejemplares, por qué los desechan. Yo quiero escribir una novela de amor, desgarradora, con personajes bonitos, que sufren y todo eso, quiero hacer esas dos cosas en los próximos años, vamos a ver cómo me va”.

Durante la presentación de su más reciente novela “Ella entró por la ventana del baño”, en el Hay Festival Querétaro, en donde estuvo acompañado por el poeta y escritor Luis Jorge Boone, compartió que se inspiró en la canción She came in through the bathroom window, que Paul McCartney hizo hace más de 50 años y que en 2016 volvió a escuchar, cuando se le hizo un homenaje al músico.