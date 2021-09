Recibir el Premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, aseguró el escritor sinaloense Élmer Mendoza, lo honra profundamente.

“La noticia me hizo sentir pequeño y luego con el paso de los días, observé cómo crecía en mí mismo hasta ser un completo hombre distinguido por uno de los premios de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Hidalgo”, dijo durante la premiación que se llevó a cabo este miércoles, en ceremonia virtual.

“Aunque empecé mi carrera escribiendo cuentos, soy novelista. Cada que me comprometo a escribir un cuento sufro un poco, y lo que hago, posiblemente para que no me pidan más historias breves, es realizar lo que no imagino como novelista y hago todo por contradecir las ideas perfectas de mis maestros y amigos que han escrito cuentos que son verdaderas obras maestras”.

Y en ese sentido, el autor de ‘Ella entró por la ventana del baño’ ofreció disculpas a Juan Rulfo, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Rubem Fonseca, Inés Arredondo, Eduardo Antonio Parra, Enrique Serna, Mónica Lavín.