No se entiende el gobierno de un país si no se entiende a sus gobernados. Así que si el gobierno tiene fallas significa que los ciudadanos también las tienen: las grandes fallas del gobierno revelan grandes fallas de los ciudadanos.

Así que solo criticar al gobierno en los medios y en las redes no resuelve los problemas: los aumenta. La crítica no ha quitado presidentes indeseables en México, sí en otros países como Nixon en los E.U., Mubarak en Egipto con la ‘Primavera Árabe’ y otros, ocasionando que aumente la frustración, el enojo y la gente se vuelva más apática no votando y demonizando a la política, la actividad primordial del buen gobierno.

Además hace crecer el resentimiento social manifestado en la cruenta violencia ya institucionalizada por los abrazos cómplices. La violencia es una urgencia que tenemos que resolver, mejorando nuestro sistema político que use el poder legítimo para contrarrestarlo, de la justicia ciega para castigar la impunidad y quitar el nepotismo que da cabida a la complicidad y mediocridad gubernamental, evidencias innegables de un estado fallido.

Es hora de que buenos y capaces ciudadanos sustituyan a quienes les dificultan entrar en el sistema por no soltar su hueso sean del partido que sean. Cambiar el sistema político de fondo es tarea de todos: no solo de los políticos.

¿Qué significa cambiar el sistema?

Significa que haya buen gobierno y no que manden los narcos, que el ejército defienda a la patria y deje de ser cómplice, que podamos vivir en paz sin miedo a que te asalten o masacren a tus hijos, que no quemen tu negocio por el ‘derecho de piso’, que conozcamos la verdad en los medios, que atiendan bien tu salud y de tus familiares, que haya libre empresa y más empleo en vez de más dádivas porque hay que endeudarse para pagarlas, que haya gente capaz y no compinches en los puestos claves, y sobre todo equilibrio y autonomía en los 3 poderes. Las condiciones para una dictadura populista ya están dadas y la gente parece soportarlo, otros no quieren verlo, lo niegan: creen otras noticias.

Esos cambios vendrán de los ciudadanos con empuje con amor a México y de quienes se han hecho políticos para mejorar el país y no esperarlo de los que siempre han ordeñado la ubre presupuestal.

Elecciones clave

Así que las elecciones del 2 de junio serán decisivas para empeorar o para mejorarlo. Está en juego elegir 20 mil 375 cargos, incluida la presidencia. La cuestión es ¿Permitirán los mexicanos que empeoren las cosas aun con las pésimas experiencias de este sexenio y de los anteriores, sabiendo bien cómo son sus políticos y malviviendo en la violencia? La respuesta la tienes tú con tu círculo de influencia.

¿Esperas cambios de fondo?

Otra manera de cambiar de fondo es favorecer el actual régimen, sin duda es una transformación populista con ideología socialista con un grupo de marxistas declarados apoyándolos, siguiendo las mismas recetas venezolanas, cubanas y del Grupo de Puebla.

Partamos de tu buena intención de mejorar la equidad y la justicia de los ciudadanos, intención loable, además tanto abuso del PRIAN te tiene harto. Permíteme una pregunta ¿Por qué la gente huye arriesgando su vida en los países socialistas? ¿Te irías a vivir a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, de veras?

Donde impera el socialismo o como ahora le llaman para disfrazarlo, abunda la pobreza y la tiranía. ¿Quieres eso para tu familia y para México? Seguro que no. Entonces ¿Cuándo dejarás de buscar utopías y un futuro que nunca llegará creyendo que solo sucederá aplastando el Imperialismo Yanqui, el Neoliberalismo, y encumbrando a otros para enriquecerse?

¿Nos rescatará EEUU?

Es tirar la moneda al aire, a nuestros vecinos les daña la enorme inmigración y otras cosas. Lo permitieron en Cuba que los amenazó con sus misiles rusos, en Venezuela con su petróleo y en otros. Ellos tienen sus intereses.

Nosotros mejorar las condiciones de vida cambiando el sistema político donde vivimos para que puedas vivir en paz y prosperar.