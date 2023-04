Ante un público que abarrotó el Pablo de Villavicencio, la orquesta sinfónica y Quinta Britania abrieron el concierto interpretando las piezas I want it all, A kind of magic , seguido de Flash, melodías que fueron llevando poco a poco al respetable a desenvolverse con los artistas en el escenario, cantando junto a ellos los temas, en donde sobresalían los solos de guitarra a cargo de Luis Ireta, así como de magistral ejecución de los temas por parte de la orquesta.

Luego llegaron los temas Save me, I want to be free, esta bajo la interpretación del cantante Pablo Juan Martínez, Wi will rock you, con estos dos últimos, fue que el público se avivó mucho más en sus butacas, uniéndose a los coros de las piezas con sonoros aplausos, para luego dar paso a los cortes Love of my life, Another one bits the dust, y Don’t stop me now, cerrando así la primera parte de concierto.

Tras una breve pausa, y una introducción eufórica en donde se vivieron algunos problemas técnicos, el show continuó, abriendo la segunda parte del concierto con los temas Last Horizon, Somebody to love, Crazy a little thing call love, los cuales fueron bien recibidos por el público, quienes otra vez se entregaron en cada tema, sobre todo al llegar Radio Ga-Ga, en una interpretación magistral por ambas agrupaciones, sin dejar de lado las intervenciones de los integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa, y del Coro de Ópera de Sinaloa que acompañaron cada melodía.