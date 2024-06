La sucesión presidencial ha venido siendo una negociación secreta de canonjías para que el saliente no sea castigado facilitándole al nuevo que entre creando lealtades entre ellos. De seguir así seguiremos peor.

Hoy día de elecciones será un paso decisivo para que los buenos ciudadanos empiecen a gobernar y hacer la tarea que los políticos de siempre no han querido ni les interesa.

Nos urge que México sea una república libre y autónoma y no el principado de príncipes sin principios.

¿Quiénes mandan realmente?

La ambición de los políticos de mantenerse en el poder abrió las puertas al narcotráfico y ellos mandan en gran parte del territorio con su enorme corrupción. Nada se hace en su territorio si no se les pide permiso, incluso para ser candidato; los mismos ciudadanos deben consultarlos para trabajar en cosas lícitas. Los delincuentes por la falta de castigo al romper la ley se multiplican y con ello aumenta su crueldad.

Lo malo es que los delincuentes ya ocupan crecientemente un espacio en la economía formal haciendo mala competencia a los empresarios que se juegan su patrimonio, se acostumbraron tanto a delinquir con negocios más rentables que las drogas, como la extorsión, y esto crecerá porque los EEUU endurecerán sus políticas vs las drogas. O sea: competir será más difícil y te saldrá más caro pagar por la comida y los servicios.

La locura social

No son los extranjeros los que nos atacan: son los mismos mexicanos que matan a otros mexicanos. Esta barbarie escapa a nuestra comprensión. Los mismos delincuentes se matan entre ellos mismos. Meterse a la delincuencia es firmar por anticipado un acta de defunción. Lo confirman las enormes cifras de asesinatos y desapariciones superiores a cualquier guerra en otro país. Era para que se metieran menos pero no escarmientan creyendo que no les tocará y cada vez son más jóvenes. Mientras, los hijos huérfanos, las viudas, los viudos, el dolor y los funerales aumentan, pero ni eso los detiene.

Hemos entrado en una vorágine de locura social. Nos urge parar esto, todos nos hemos visto afectados por la violencia, a quien no le han apuntado con una arma, no se diga lo demás. ¿Y aun así esperas que vengan otros para resolver este gravísimo problema? ¿O crees que los políticos de siempre lo resolverán? Deja de ser ingenuo ¡Muchos de ellos están coludidos! Ellos han favorecido este enredadera.

La gente está más atenta a las noticias del narcotráfico y le importa poco las soluciones para resolverlo. Es hora de hacer cambios para el bien de todos, navegamos en aguas turbulentas que nos conducen al precipicio si el gobierno queda en manos de una pandilla coludida con los narcos, socavando el equilibrio de poderes, modificando una constitución socialista y opacando sus despilfarros simulando gobernar y al final los narcos ganan más poder en detrimento de todos. Esperemos que el ejército sea leal al pueblo, muchos mandos no están conformes con las continuas humillaciones recibidas.

La solución en tus manos

La única manera de que México cambie es que los ciudadanos participemos en nuestro gobierno buscando seriamente el bien común y dependamos menos del presidencialismo que tanto daño nos ha causado a lo largo de la historia, y más en el presente, y establezcamos un auténtico equilibrio de poderes de la unión y haya un serio respeto a la ley empezando desde arriba. Necesitamos recuperar nuestra república libre y soberana y ya no ser el principado de príncipes sin principios.

Ya es hora de dejar de ser un pueblo apático, que siga creyendo en el fatalismo y en la falsa creencia de que hagan lo que hagan la política no cambiará. La política cambiará si participamos la mayoría de ciudadanos, empezando con votar HOY más del 80% de los votantes.

Entre más votemos las trampas tendrán menos poder y habrá muchísimas. Que tu voto beneficie al cambio, si lo omites o lo anulas favoreces la corrupción que tanto detestas.

Que te importe más el dolor ajeno, arrimemos el hombro en las políticas sociales, apoya tu comunidad, cada vez más empresarios brindan servicios de salud a la gente desprotegida con calidad y eficiencia: las instituciones ya fueron rebasadas.

Solo saldremos adelante si participas y dejas de quejarte. Haz que este día te sientas orgulloso e inspira a tu familia. Sí se puede y cuida tu voto, toma evidencias de lo sucedido y de los resultados en tu casilla.