“Junto con el hijo nace otra persona y es interesante porque veo a compañeros de mi edad que no han tenido hijos y siguen mentalmente en los veintitantos. Y qué me pasó a mí, pues tuve una hija y eso te cambia. Esa modificación hace que tomes las riendas de la vida y te enseña a tomar decisiones”.

“Siempre estuve enamorado de moverme, hacía artes marciales y break dance y eran los momento más felices de mi día, y cuando me acerco a la escuela de Mazatlán, era diplomado, no estaba la licenciatura, mi hermana que ahora es colaboradora de la compañía me dijo vamos a hacer audición y yo siempre fui como su chaperón, a donde ella iba, iba yo”, recuerda.

Y mientras estudiaba tenía que trabajar para pagar sus clases. Aprendió a dar clases de yoga, pilates, aeróbicos, jazz, estiramientos y de lo que fuera, dice.

Fue así como entendió la danza como profesión.

“Al mismo tiempo que daba clases entendía mejor lo que me enseñaban mis maestros y además me estimulaba para vivir de lo que estaba haciendo. Mis papás nunca se opusieron a que estudiara danza, sabían que no era fácil el tema del arte, pero me decían que tenía que hacer siempre lo mejor”, asegura.

“Hay un tema con el mercado del arte, es real que es difícil, pero lo difícil del arte es que no hay una industria desarrollada, si no quitas el dedo del renglón, vas a encontrar la manera de generar algo por ahí, encontrar un nicho menos saturado y el arte en general tiene esa ventaja”.